TBS: Tiefenentspannt am Zürichsee

Publiziert am 15.05.2025

TBS Marken Partner hat für die Tiefenentspannt GmbH, die seit dem 10. Mai die Gastronomie im frisch renovierten Strandbad Tiefenbrunnen betreibt, einen neuen Markenauftritt entwickelt. Das Branding umfasst sämtliche Werbemittel, POS-Materialien und die Signaletik auf dem Badiareal, heisst es in einer Mitteilung.

Die auf die aktuelle Saison hin umfassend renovierte Badi am rechten Zürichsee-Ufer ist mit bis zu 250'000 Eintritten in einem guten Sommer eines der beliebtesten Bäder der Stadt. Tiefenentspannt setzte sich in der Ausschreibung gegen mehrere etablierte Grössen der Zürcher Gastro-Szene durch.

Der neue visuelle Auftritt kombiniert Retro-Elemente mit modernem urbanen Design. Charakteristisch sind die runde, verspielte Typografie sowie die Kontrastfarben Orange und Blau, die Sonne und See symbolisieren. Diese Gestaltungselemente ziehen sich durch sämtliche Anwendungen – von den ursprünglichen Einreichungsdokumenten bis zu den aktuellen Informationstafeln, Speise- und Getränkekarten.

Das gastronomische Konzept umfasst ein durchgängiges Angebot vom Frühstück bis zum Abendessen mit Spezialitäten wie dem «WiedikerliDog» und Pinsa. Zusätzlich wurden Sport-, Freizeit- und Unterhaltungsmöglichkeiten ins Programm aufgenommen. Für die Bestellung steht das digitale System Order-Monkey zur Verfügung.

Das Ziel des Konzepts ist laut Betreibern, dass sich Besucherinnen und Besucher wie in den Sommerferien fühlen sollen. Für Fans gibt es zudem Merchandise-Artikel wie T-Shirts und Pullis. (pd/cbe)