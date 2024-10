MGB: Tobias Ochsenbein wird Migros-Sprecher

Publiziert am 01.10.2024

Zuvor war Tobias Ochsenbein in verschiedenen Funktionen für die NZZ tätig – u.a. als Reporter, Nachrichtenchef und stv. Leiter Newsroom – sowie als Online-Redaktor bei der Berner Zeitung. Der 38-Jährige ist in der Region Biel aufgewachsen, hat in Basel Medienwissenschaft und Geschichte studiert und anschliessend die Diplomausbildung Journalismus am MAZ absolviert.

Das Medienteam besteht damit ab 1. Januar aus Prisca Huguenin-dit-Lenoir (Leitung), Tristan Cerf, Estelle Hain, Carmen Hefti, Tobias Ochsenbein, Thomas Gmünder und Debora Frattini (Praktikantin), wie die Migros-Kommunikation am Dienstag mitteilt. (pd/spo)