June: Too Good To Go neu im Portfolio

Publiziert am 01.11.2024

Das PR-Mandat umfasst die strategische Kommunikationsberatung sowie die operative Umsetzung der Medienarbeit. June Corporate Communications wird als Pressestelle fungieren, Medienmitteilungen verfassen und deren Verbreitung koordinieren. Zusätzlich gehören die Planung von Rednerauftritten und Interviews sowie die Adaption internationaler Kampagnen zum Aufgabenbereich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Too Good To Go betreibt nach eigenen Angaben den weltweit grössten Marktplatz für überschüssige Lebensmittel. Mit der Zusammenarbeit soll das Thema Lebensmittelverschwendung stärker in den Fokus der Schweizer Öffentlichkeit gerückt werden. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt.

«Wir freuen uns riesig über die Zusammenarbeit mit Too Good To Go. Die Lebensmittelretterin verkörpert den Zeitgeist perfekt: Innovativ, modern, nachhaltig und mit Werten, die wir vollständig teilen», wird Nathalie Eggen, Managing Director von June Corporate Communications, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind überzeugt, dass eine gute Kommunikation den nachhaltigen Wandel bewirken kann. Mit unserem Verständnis für die Schweizer Medienlandschaft können wir Too Good To Go gezielt unterstützen», ergänzt Cédric Baumgartner, ebenfalls Managing Director von June. (pd/cbe)