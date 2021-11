Fusion: TopMediaConsulting wird Teil von DMD2

Der Mediendienstleister Digital Media Distribution AG (DMD2) und die Beratungsagentur TopMediaConsulting GmbH (TMC) schliessen sich zu einer Full-Service-Anbieterin für elektronische Kommunikation im öffentlichen Raum zusammen. Dieser Schritt ermöglicht laut einer Mitteilung «Planung, Produktion und Betrieb von massgeschneiderten, vernetzten Beschallungs- und Sinagelösungen aus einer Hand für Detailhandel, Hotellerie und Gesundheitsdienstleister».

Der Zusammenschluss sei die logische Folge einer langjährigen Zusammenarbeit. DMD2 sei mit ihren individuellen Musikangeboten insbesondere in Detailhandel und Hotellerie gut im Schweizer Markt verankert – ebenso die TMC mit Medienberatungen und Kommunikationsdienstleistungen. Für neue Dynamik wird die gemeinsam erneuerte Kommunikationsplattform «spot.fm» sorgen, wie es weiter heisst. Sie verbreite neben Audiodurchsagen nun auch Bild- und Videoinhalte synchron an Verkaufspunkte.

«Wir erweitern unsere bisherigen Kompetenzen und das Serviceangebot, und es entsteht eine für den Schweizer Markt führende Full-Service-Anbieterin für ‹customized corporate multimedia solutions›», wird Alexander Dal Farra, CEO und VRP der neuen Digital Media Distribution AG, zitiert. Dazu gehöre neben der technischen Distribution auch die inhaltliche Produktion.

«Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln und kann als Ex-Radiomann wieder vermehrt auch via Ton kommunizieren», wo Daniel Schneider, der in der neuen Organisation die Inhaltsproduktion verantwortet. Er wird Mitinhaber und nimmt Einsitz in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. Alle Mitarbeitenden werden nach dem Zusammenschluss weiterbeschäftigt, wie es weiter heisst. (pd/cbe)