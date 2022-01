Dept: Tradition und Moderne im Einklang

Louis Widmer, Experte auf dem Gebiet der Hautpflege und Dermatologie, hat die Digitalagentur Dept damit beauftragt, die Marke einem Rebranding zu unterziehen, inklusive einem Relaunch der Website. Das Rebranding soll sowohl die bestehende, tendenziell ältere Zielgruppe ansprechen, wie auch eine neue, jüngere und diverse Zielgruppe, wie es bei Dept auf Anfrage heisst. Dies geschehe mit einer neuen Farbkonzeption, einer neuen Typografie sowie einer modernen Bildsprache. Ebenfalls neu ist der Claim «Healthy skin, beautiful skin».

Die Marke Louis Widmer, bis heute in Familienbesitz, steht laut einer Mitteilung «für fundierte Forschung, hochwirksame Produkte und ein Nachhaltigkeitsversprechen für Mensch und Umwelt» – und das seit der Gründung 1960. Diese Schlüsselwerte der Firma sollten durch das neue Branding und Marketing unterstrichen werden. Als Herzstück biete die neue Website den Nutzerinnen und Nutzern eine qualitative Beratung im digitalen Raum – so, dass Userinnen und User schnell das für ihren Hauttyp passende Produkt finden.

Um den vielfältigen Wünschen gerecht zu werden, pflegte das Dept-Team in erster Linie den intensiven Austausch mit Entscheidungsträgerinnen, Experten und Userinnen seitens Louis Widmer. Im Fokus stand dabei stets die Frage, wie sich Modernität und Tradition optimal verbinden lassen, wie es weiter heisst.

Das Resultat sei «eine leichte und schlanke digitale Experience mit einer äusserst performanten Website und einem hohen technologischen Standard», die moderne Ansätze der Lead Generation und Marketing Automation verfolge: neueste CMS- und CRM-Technologie, strategisch platzierte Call-to-actions und individuelle länderspezifische Lösungen, gepaart mit kompetenten und relevanten Inhalten zum Thema Haut und Hautpflege. Zahlreiche Features und Funktionen wie Animationen und Filter würden zudem «eine gute Accessibility der Website für Userinnen und User aller Altersklassen» gewährleisten.

Dem holistischen Ansatz folgend, setzte Dept bei diesem Projekt vom Rebranding über das Webkonzept, -design und die -entwicklung bis hin zu umfassenden Analytics- und SEO-Massnahmen alles selbstständig um. Mit der Implementierung des CRM wurde ausserdem der Grundstein für die Marketing-Automation-Strategie gelegt. Louis Widmer wird so in Zukunft seine Kundinnen und Kunden besser verstehen und die Angebote individueller und zielgerichteter und mit verminderten Streuverlusten ansprechen können, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Aktuell arbeite Dept am nächsten Release der Website mit noch mehr Features und Verbesserungen und betreue Louis Widmer bei der Weiterentwicklung der digitalen Kanäle. (pd/cbe)