Mit dem zentralen Motto «The Easy Mixer» soll die Zielgruppe der 18- bis 35-jährigen Vodka- und Liqueur-Lieberhaber schnell und einfach «den Weg zum Lieblingsmoment» finden – sei es für den After-Work Drink oder die Mottoparty. Mit einer breiten Vielfalt an Geschmäckern sei «die Nummer-1-Spirituose der Schweiz super einfach zum Mixen», heisst es in einer Mitteilung.

Gemeinsam mit Diwisa entwickelte die Agentur die Wortmarke für das Easy-Mixer-Konzept, «das durch seine Einfachheit besticht und bei dem in nur drei Schritten der Drink entsteht». «How to mix»-Anregungen zum Mixen klassischer Drinks wie auch neuer exotischerer Aperitifs bilden das Rückgrat des neuen Auftritts, den FS Parker für Diwisa jetzt lanciert. Gestartet ist die Agentur mit Mix-Booklets, welche den Produktnutzen hervorheben und die Komplexität von Cocktails aufs Minimum reduziert. Dies begleitet von Social Media Snippets auf Instagram und Facebook, die in einfachen Schritten «Drinks made as Easy as 1-2-3» vermitteln und leben.

Kürzlich lancierte FS Parker den neuen, internationalen Webauftritt für Trojka. Über die Filterfunktion findet hier jede und jeder den Cocktail und Longdrink nach seinem oder ihrem Geschmack und kann diese im angegliederten Shop direkt bestellen.

FS Parker betreut Trojka bereits seit 2017 als Leadagentur in Kommunikation und Design. Rebecca Mathys, Brandmanagerin Trojka & Trojka Energy bei Diwisa, ist laut Mitteilung sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit der letzten Jahre und stolz auf den neuen Auftritt: «FS Parker überrascht uns auch nach vier Jahren immer noch mit neuen, coolen Ideen. Wir sind sehr happy über die unkomplizierte, angenehme Zusammenarbeit.»

Das Unternehmen aus Willisau ist mit seinem Spirituosenbrand «Trojka»-Vodka schon seit 1994 am Markt, mittlerweile nicht nur in der Schweiz, sondern in über acht internationalen Märkten, unter anderem in Deutschland, Österreich, Niederlande, Costa Rica und Belgien. Die farbigen Trojka-Produkte gibt es in über zwölf Geschmacksrichtungen. Die Designs wurden von FS Parker bereits 2018 in einem Rebranding komplett neugestaltet.

Verantwortlich bei Diwisa: Rebecca Mathys (Brandmanagerin Trojka & Trojka Energy), Claudio Lobosco (International Brand Building Director); verantwortlich bei FS Parker: Hannes Sigrist (Executive Creative Director & Founding Partner), Christoph Schmidt (CEO & Managing Director), Noelia Blanco (COO & Key Account Director), Michaela Aerne (Consultant & Project Management), Danielle Guye (Junior Project Manager), Toni Pihlaja (Art Director & Senior Motion Designer), Mascha Schweizer (Graphic Designer), Marvin Osenda (Graphic Designer); verantwortlich bei Offline: Patrick Durrer (Entwickler, Designer & Inhaber). (pd/cbe)