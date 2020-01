UP Content: Tuna Production lanciert Bewegtbild-Agentur

Seit Anfang Jahr steht mit UP Content ein neues Angebot am Start, um visuellen Content für TV, soziale Netzwerke, Websites und Events «innert kürzester Zeit schnell, kostengünstig und hochprofessionell zu realisieren». «Genau diese Agentur hat auf dem Markt gefehlt», lässt sich Managing Partner Derya Tuna in einer Mitteilung zitieren. Es werde zunehmend komplexer und anspruchsvoller, in den Medien die gewünschten Zielgruppen zu erreichen. Es gehe darum, «immer fokussierter auf unterschiedlichsten Kanälen mit massgeschneiderten Botschaften präsent zu sein». Für solche Aufgaben seien heute die Produktionsstrukturen viel zu schwerfällig. Zudem komme es viel zu teuer, wegen einem kurzen Social-Media-Clip «die ganze Maschinerie einer Werbeagentur» in Bewegung zu setzen.

UP Content produziert Videos und Filme für sämtliche Formate – seien es Video-Reportagen, Live-Storys, Dok-Filme oder Content-Online-Magazine, Social-Media-Kanäle, E-Boards an Bahnhöfen, Inflight-Screens oder Events. Von der Idee bis zur Umsetzung inklusive Nachbearbeitung und Endfertigung werde bei UP Content alles inhouse produziert. Je nach Anforderung würden Teams aus Content-Regisseuren, Journalisten, Influencern, Bloggern, Strategen, Kreativen und VJs gebildet. «Im Vordergrund steht das Storytelling», so Tuna. Selbst bei kleinsten Projekten stehe dabei von Anfang an das ganzheitliche Kommunikationskonzept im Vordergrund.

Derya Tuna ist Filmproduzentin, die unter anderem Erfahrung gesammelt hat als Audio-Producer bei Hasting Tonstudio, als Post-Production-Producer bei Ultra oder als Head of TV und Art Buying bei Publicis. Tuna ist zudem Board-Member der Swissfilm Association, dem Branchenverband der Schweizer TV-, Auftrags- und Werbefilmproduzenten.

Tuna Production ist ein Produzent für klassische Werbespots. Im Portfolio seien 15 internationale und vielfach ausgezeichnete Regisseure vertreten. Im zehnten Jahr ihres Bestehens gehe Tuna Production mit UP Content einen Schritt weiter. «Ich glaube, dass die Welt wieder Spezialisten braucht», so Gründer und Inhaber Tufan Tuna. «Wir bauen unser Angebot aus, um gute Ideen von Anfang an mitzuentwickeln und filmreif zu machen.» Gleichzeitig mit der Gründung von UP Content wurde die Tuna Production von der GmBH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und mit einer Beteiligung an einer Londoner Filmproduktion gestärkt, wie es weiter heisst. (pd/cbe)