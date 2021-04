Mit Swissline by Dermalab vertraut «ein weiterer hochkarätiger Kunde im digitalen Bereich auf die Leistungen von Brandsoul», heisst es in einer Mitteilung. Ab sofort sei die Kreativagentur für die Entwicklung des gesamten Contents auf ihren Social-Media-Kanälen verantwortlich.

Die Kreativagentur verantwortet laut Mitteilung die Inhalte für Facebook, Instagram und LinkedIn. Die Umsetzung umfasse unter anderem das Führen von Interviews, das Erstellen von kurzen Filmbeiträgen, Model- und Influencer-Booking, Foto- und Videoproduktionen, das Verfassen von Texten und die Interaktion mit Influencern.

Vor 30 Jahren in der Schweiz gegründet, ist Swissline Cosmetics «eine der ganz wenigen Marken, die ihre Ursprünge in der Zelltherapie haben», heisst es weiter. Das Erbe stehe bis heute im Zentrum der biotechnologischen Innovation und Entwicklung. Die Inhalte auf den Kanälen sollen Frauen und Männer inspirieren und die Wichtigkeit von gesunder Haut in Erinnerung rufen. (pd/cbe)