In den nächsten Jahren unternimmt die SZU laut eigenen Angaben «umfassende Modernisierungsschritte». Dies soll auch im neuen Erscheinungsbild sichtbar werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Basis für das neue Design hat Pikka in Zusammenarbeit mit dem Kunden die Markenidentität «geschärft» und die Markenarchitektur «vereinfacht». Im Zentrum steht das Bildzeichen des Logos, das gleichzeitig Formgeber für das Layout sei und Einblicke in positive Lebensmomente eröffne. Diese Lebensqualität zeige sich in den neu geshooteten Bildern und Videos: Sie würden Momentaufnahmen von Menschen entlang der SZU-Transportkette zeigen. In Ergänzung entwickelt Pikka einen «modernen, markentypischen Illustrationsstil». Der gesamte Auftritt soll die Werte «klar, persönlich und lokal» unterstreichen.

Für die SZU habe Pikka mit dem Redesign der Marke auch einen klares, frisches Screeendesign entwickelt. Der neue Onlineauftritt unterstreiche das «charakteristische Markenerlebnis». Er soll gemäss Mitteilung dies zeigen: «Wer bei der SZU einsteigt, hat mehr vom Leben.»

Mit dem Redesign der Website will die SZU ihre Kundinnen und Kunden «persönlicher ansprechen, ihr Angebot klarer kommunizieren und als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden». Um diese Ziele zu erreichen, entwickelte Pikka in enger Zusammenarbeit mit der SZU Personas, Flows und Wireframes – auf Basis des SZU-Redesigns. Die Programmierung des Front- und Backends habe die Zürcher Digital & Typo 3 Agentur Flixx realisiert.

Die Illustrationen und Icons seien ein «prägender Bestandteil» des neuen Corporate Designs, das Pikka für die SZU gestaltet habe. Sie würden den visuellen Charakter der SZU stärken und das Erscheinungsbild auflockern. Auf elektronischen Medien würden sie animiert zum Einsatz kommen. Der Illustrationsstil sie minimalistisch und grafisch, die Positionen und Gesten seien natürlich gehalten. Mit der «warmen Farbpalette» würden die Illustrationen den SZU-Markenwert «persönlich» unterstreichen und der Marke einen «menschlichen und freundlichen Auftritt» verleihen.

Pikka hat für die SZU zudem digitale Brand-Guidelines erstellt, die für allen Medien einen charakteristischen und konsequenten Markenauftritt sicherstellen würden. Neben klassischen Richtlinien würden sich dort auch eine Mediendatenbank mit den erstellten Videos, Bildern, Illustrationen und Icons finden. Die zentrale Datenablage habe den Vorteil, dass Daten von allen Nutzerinnen und Nutzern abgerufen und einfach aktualisiert werden könnten.

Um den Herausforderungen von morgen zu begegnen, habe die SZU das interne Programm «SZU_4.0» mit der Zukunftsformel und ihren drei Elementen «pünktlicher», «bequemer» und «schneller» ins Leben gerufen. Die Zukunftsformel begleite die SZU. Sie soll mit konkreten Projekten dafür sorgen, dass «die Fahrgäste der SZU künftig pünktlicher, bequemer und schneller ans Ziel kommen». Die Hauptillustration mit drei Icons wurde von Pikka entwickelt. Ebenso gestaltete Pikka den Event für den internen Launch des Programms «SZU_4.0» am 12. Oktober 2022 sowie diverse Give-aways und ein Markenleporello. Ausserdem werde eine Lokomotive mit der Zukunftsformel gebrandet.

Verantwortlich bei SZU: Mischa Nugent (Direktor), Marco Graf (Leiter Marketing/Kommunikation), Carole Bürgisser, Sabrina Spitzer und Manuela Haltiner (Marketing- und Kommunikationsteam); Verantwortlich bei Pikka: André Sandmann (Inhaber), Maike Sandmann (Designleitung), Marina Huber und Carla Sachse (Design), Marina Huber, Julia Siegenthaler, Annie Cabrejos (Illustration). (pd/tim)