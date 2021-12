Aus der Schweizer Stiftung Helvetia Patria Jeunesse für Kinder und Jugendliche ist neu die Idea Helvetia geworden. Im Rahmen dieses Relaunches unterstützte und begleitete Dreifive den Prozess, wie es in einer Mitteilung heisst. Idea Helvetia ist eine Schweizer Stiftung, die Personen und Institutionen bei konkreten Projekten in den Bereichen Mensch, Natur und Umwelt unterstützt. Dabei liege der Fokus auf dem Einklang: heute, morgen, übermorgen. Denn das Leben auf einer gesunden Erde, in einer sich entwickelnden Umwelt soll aktiv mitgestaltet werden. Diese Ziele und der damit verbundene Einsatz würden kommunikativ begleitet und «emotional, auf Augenhöhe den verschiedenen Zielgruppen von Idea Helvetia nähergebracht».

Dreifive durfte die Social-Media-Strategie für die Stiftung entwickeln, den neuen visuellen Auftritt für die entsprechenden Social-Media-Channel mitgestalten, um die neuen drei Fokusbereiche zu pushen und die Relevanz im Markt zu steigern. Dabei liege der Fokus der Kommunikation und der verschiedenen relevanten Themen auf den folgenden Kanälen: Facebook und Instagram.

«Die Jugend von heute gestaltet die Welt von morgen – wir bei Idea Helvetia unterstützen Mensch und Umwelt und leisten so einen Beitrag für ein nachhaltigeres Leben auf einer gesunden Erde. Ich freue mich, dass wir dies auch neu auf Social Media platzieren können», lässt sich Denise Guggisberg, Geschäftsführerin bei Idea Helvetia, in der Mitteilung zitieren.

Marleen Albert, Head of Social Media bei Dreifive, sagt: «Idea Helvetia ist ein grosses Herzensprojekt für uns. Es freut uns sehr, dass wir die Stiftung mit Leidenschaft begleiten, über die Themen informieren und die verschiedenen Zielgruppen mit spezifischen Inhalten aufklären dürfen. Wir möchten so dazu beitragen, dass mehr Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für die Thematik entstehen.»

Verantwortlich bei Dreifive: Marleen Albert (Head of Social Media), Valentina Ivic (Senior Social Media Consultant), Ramona Huber (Junior Social Media Consultant), Sandro Kohler (Teamlead Art Direction & Motion Design), Max Müller (Junior Digital Designer); Verantwortlich bei Idea Helvetia: Denise Guggisberg (Geschäftsführung Idea Helvetia), Carmen Sanchez (Senior Marketing- und Kommunikationsmanagerin). (pd/tim)