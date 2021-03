«Tausende Immobilien-Kundinnen und -Kunden reiben sich dieser Tage die Augen», heisst es in einer Mitteilung von Eicon. Beim quartalsmässigen Rechnungsversand der Dr.Meyer Immobilien AG würde ihnen ein neues Logo und eine komplett neue Gestaltung begegnen. Besucher der Website des Unternehmens hätten sich schon länger an den frischen Look gewöhnen können.

Im letzten Jahr hat das Immobilienunternehmen, das in der ganzen Deutschschweiz aktiv und auf dem Platz Bern laut Mitteilung die grösste Anbieterin ist, einen umfangreichen Rebrandingprozess durchlaufen. Dabei hat die Agentur Eicon, die für das gesamte Rebranding verantwortlich zeichnet, neben der Marke das komplette Corporate Design, Bild- und Icon-Welt, sämtliche Broschüren sowie die digitalen Vorlagen überarbeitet.

«Das Erscheinungsbild unseres Unternehmens war zuletzt in die Jahre gekommen und entsprach insbesondere in den digitalen Medien nicht mehr den heutigen Anforderungen», wird Anina Jampen, Leiterin Marketing und Kommunikation von Dr.Meyer, zitiert. «Gleichzeitig war uns als Unternehmen mit einer starken Geschichte wichtig, eine neue Marke fundiert einzuführen.»

Im Verlauf des Jahres soll nun das Contentmarketing intensiviert werden. «In der Immobilienbranche besteht hier grosses Potenzial», so Jampen. Gerade Dr.Meyer verfüge über Wissen, das nach aussen getragen werden könne – und solle. «Für eine starke und selbstbewusste Marke gehört dies ebenso zum Auftritt wie die edle Firmenbroschüre.» (pd/cbe)