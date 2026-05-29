Publiziert am 29.05.2026

Während die Kommunikationsbranche den KI-Trend feiert, geht Unicef Schweiz und Liechtenstein bewusst den umgekehrten Weg. Für die «Sternenwochen» Award Ceremony von Samstag im Schauspielhaus Pfauen in Zürich haben die Stop-Motion-Spezialisten von Walking Frames einen 48-sekündigen Film komplett von Hand aus Knete geformt, heisst es in einer Mitteilung.

Der Film zeigt Kinder, die Kinder in Not unterstützen wollen: mit Empathie, kreativer Tatkraft und Optimismus. Die Musik stammt von Steven Parry. (pd/spo)