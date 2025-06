HWZ: Ursula Nötzli wird Co-Studiengangsleiterin

Publiziert am 05.06.2025

Die HWZ hat Ursula Nötzli als Co-Studiengangsleiterin für den CAS Strategisches Kommunikationsmanagement mit KI verpflichtet. Sie teilt sich die Leitung zunächst mit Stefan Eggenberger und übernimmt schrittweise dessen Nachfolge. Eggenberger wird im Frühjahr 2026 die Studiengangsleitung abgeben, um sich auf Beratungsmandate zu konzentrieren.

Die neue Doppelführung soll laut einer Mitteilung einen reibungslosen Wissenstransfer und eine nachhaltige Qualitätssicherung des Programms gewährleisten. Das Departement Marketing & Digital unter der Leitung von Valerio Stallone hat bereits weitere Fachexperten rekrutiert und plant die Besetzung zusätzlicher Studiengangsleiter-Positionen.

Nötzli bringt umfassende Erfahrung in strategischer Kommunikation, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung mit. Ihre Laufbahn umfasst leitende Positionen bei der TX Group, ABB Schweiz, der Credit Suisse Group und der GAM Holding. Ihre berufliche Karriere begann sie als Wirtschafts- und Börsenredaktorin bei der Neuen Zürcher Zeitung und der Finanz und Wirtschaft.

Ab dem 1. September 2025 wird die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin (Dr. oec.) und HSG-Alumna Partnerin und Mitinhaberin bei Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten (persoenlich.com berichtete). Sie absolvierte das Advanced Management Program am MIT Sloan School of Management in Boston.

Die HWZ setzt mit der Personalie auf die Weiterentwicklung ihres Bildungsangebots im Bereich Kommunikation und künstliche Intelligenz. Der CAS richtet sich an Fachkräfte, die strategische Kommunikation mit KI-Technologien verbinden möchten. (pd/cbe)