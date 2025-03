Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: Ursula Nötzli wird Partnerin

Publiziert am 18.03.2025

Die bisherige Chief Communications & Sustainability Officer der TX Group, Ursula Nötzli, wechselt zu Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten, einem Unternehmen für strategische Kommunikations- und Wirtschaftsberatung. Nötzli hatte im Dezember 2024 gekündigt und wird die TX Group auf eigenen Wunsch verlassen (persoenlich.com berichtete). Ab dem 1. September 2025 wird sie bei Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten als Partnerin und Mitinhaberin tätig sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

«Viele Unternehmen befinden sich inmitten einer tiefgreifenden Transformation, getrieben von der Digitalisierung und der rasanten Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Dies verändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren, Vertrauen aufbauen und mit Anspruchsgruppen interagieren. Der menschliche Faktor – Empathie, Glaubwürdigkeit, vorausschauendes Denken und die Fähigkeit, strategische Zusammenhänge zu erkennen – ist dabei entscheidend», so Nötzli gegenüber persoenlich.com. «Führungskräfte aus verschiedenen Unternehmen und Branchen in diesem Wandel zu begleiten und Kommunikation als Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg zu verankern, reizt mich sehr.»

20 Jahre Erfahrung

Die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation und im Journalismus mit. Bei der TX Group verantwortete sie zuletzt die gruppenweite Kommunikation, Investor Relations sowie die Nachhaltigkeit. Zuvor leitete sie die Kommunikation von ABB Schweiz und war als Direktorin bei der Credit Suisse für zentrale kommunikative und strategische Themen zuständig.

Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Positionierung von Führungspersönlichkeiten, der kommunikativen Begleitung von Unternehmen in Transformationsphasen sowie in der Finanzmarktkommunikation – insbesondere bei der ESG-Berichterstattung, Kapitalmarkttransaktionen und der Einbindung von Anspruchsgruppen.

Ihre berufliche Laufbahn begann Nötzli als Wirtschafts- und Börsenredaktorin bei der Neuen Zürcher Zeitung sowie der Finanz und Wirtschaft. Sie promovierte an der Universität St. Gallen und absolvierte das Advanced Management Program an der MIT Sloan School of Management in Boston. (pd/cbe)