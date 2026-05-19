Amag: Uwe Liebminger wird Kommunikationschef

Publiziert am 19.05.2026

Uwe Liebminger tritt per 1. Juni als Chief Communications Officer (CCO) in die Amag Gruppe ein. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in der Unternehmens-, Marken- und CEO-Kommunikation internationaler Unternehmen, heisst es in einer Mitteilung. Zuletzt war er als selbstständiger Berater tätig und beriet Unternehmen sowie deren Management in Kommunikations- und Marketingfragen. Zuvor bekleidete er Führungspositionen bei Carl F. Bucherer, Breitling und IWC Schaffhausen, wo er auch Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Automobilkonzernen sammelte.

Amag-CEO Helmut Ruhl wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, mit Liebminger habe die Amag «einen ausgewiesenen Kommunikations- und Transformationsexperten gewonnen, der die Group Communication strategisch weiterentwickeln wird».

Graf leitete die Group Communication seit 1998. Per 1. Juli übernimmt er die neu geschaffene Funktion als Geschäftsführer Amag Classic. In dieser Rolle verantwortet er die Zusammenführung der Bereiche Amag Classic und Amag Classic Collection sowie die strategische Weiterentwicklung dieses Geschäftsfelds. Das Presseteam der Amag wurde laut Mitteilung mehrfach als bestes Presseteam der Autobranche ausgezeichnet. (pd/cbe)