Newsroom Communication: Valerie übernimmt auf Instagram

Keine Sorge, natürlich gab die Valiant Bank das Insta-Profil nicht einfach so aus der Hand, schreibt Newsroom Communication in einer Mitteilung. Valerie ist eine fiktive Person, gespielt von der Schauspielerin Désirée Naef. Mit ihrer Hilfe erweckt die Bank nicht nur Valerie, sondern auch ein neues Konzept für Instagram zum Leben. Statt wie bisher in eher zusammenhanglosen Posts wird neu in fortgesetzten Episoden aus dem Alltag von Valerie erzählt.

Im Laufe der im Zweiwochen-Rhythmus publizierten Episoden kommt sie – natürlich – auch mit Finanzthemen in Berührung (z.B. Eigenheimfinanzierung). Jede Episode besteht aus vier bis fünf Bildern pro (Carousel) Post und vier bis fünf Videos im typischen Hochformat, die begleitend als Stories veröffentlich werden. 2021 wird bereits die zweite Staffel umgesetzt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Valiant Bank (@valiantbank)

Konzipiert und umgesetzt wurde die Idee von Newsroom Communication in Zusammenarbeit mit der Agentur für Kommunikationsdesign Captns. Diese Konstellation unterstützte die Valiant Bank bereits in der Vergangenheit tatkräftig bei zahlreichen Aktivitäten auf Instagram.

Die jungen, talentierten SchauspielerInnen stammen aus dem Ensemble der Oberländer Märlibühne, die von Valiant als Hauptsponsorin unterstützt wird. Aus bekannten Gründen finden deren Aufführungen dieses Jahr nicht statt. So kann Valiant einmal mehr direkt Coronakrise-Betroffene unterstützen – dieses Mal aus der Kulturbranche. (pd/lol)