HWZ: Valerio Stallone wird Leiter des Departements

Publiziert am 17.03.2025

Valerio Stallone übernimmt ab 1. Mai die Leitung des Departements Marketing & Digital an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Mit seiner Erfahrung in Digital Marketing und MarTech soll er das Departement gezielt voranbringen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wechsel von Winterthur nach Zürich

Vor seinem Wechsel an die HWZ war Stallone als Studiengangsleiter und Dozent an der ZHAW School of Management and Law in Winterthur tätig, wo er Lehr- und Forschungsprogramme an der Schnittstelle zwischen Marketing und Technologien leitete. Dabei stand auch immer der Transfer von der Wissenschaft in die Praxis im Fokus.

Valerio Stallone verfügt über einen Master of Science in Management & Economics von der Universität Zürich, einen Ph.D. in Marketing von der Universität Maastricht sowie ein CAS in Hochschuldidaktik der ZHAW.

Berufliche Vergangenheit im Marketing

Vor seiner akademischen Laufbahn sammelte er berufliche Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen. Er begann seine Karriere als Account Manager bei Webrepublic, wo er massgeblich zum Wachstum der Agentur beitrug. Danach verantwortete er als Head of Marketing & Communication bei Selfnation (RealLook) die Marketingstrategie für die Dach-Region. Anschliessend wechselte er zu Ava, wo er vom Digital Marketer zum Marketing Director Europe aufstieg und ein internationales Team leitete. (pd/awe)