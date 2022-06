Werbeprüfung: Vanja Dujakovic mit Schlussnote 5,5

Für 64 Prozent der insgesamt 111 Kandidierenden aus der Deutsch- und Westschweiz war die eidgenössische Werbeprüfung, die von KS/CS Kommunikation durchgeführt wird, in diesem Jahr erfolgreich. Damit hat der Kommunikationsmarkt wieder neue, geprüfte Fachleute in Kommunikation, Media und Realisation/Produktion, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kommunikationsfachleute würden sich durch ein vertieftes Wissen und Können in den drei Hauptfächern Kommunikation, Media (Online und Offline) sowie Realisation/Produktion auszeichnen. Keine andere Ausbildung würde diesen breiten Mix aus Fähigkeiten für Einsteiger in Marketing, Werbung und Kommunikation anbieten.

In diesem Jahr galt es für die Prüflinge im schriftlichen Teil eine Positionierung für ein neues Produkt von Chocolats Camille Bloch SA zu beschreiben, eine Mediastrategie für eine neue vegetarische Burger-Kette vorzuschlagen oder die Spotproduktion für einen rezeptfreien Nasenspray in verschiedensten Digitalkanälen zu managen. Ebenso mussten die Kandidierenden bei den mündlichen Prüfungen ihre erlernten Kompetenzen unter Beweis stellen, wie es weiter heisst.

Das beste Prüfungsergebnis hat in diesem Jahr Vanja Dujakovic mit der Schlussnote von 5,5 erzielt. Auf Platz zwei und drei folgen ihr Janine Koller mit der Note 5,2 und Nicolas Preisig mit der Note 5,1.

Nach zwei Jahrgängen ohne persönliche Übergabe der Fachausweise wird in diesem Jahr die Diplomfeier am 7. Juli wieder physisch durchgeführt. Die Namen aller erfolgreichen Absolvierenden und mehr über die Weiterbildung in der Kommunikation finden Sie hier. (pd/cbe)