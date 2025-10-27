Publiziert am 27.10.2025

Die Kartonlösung stammt von Keim Packaging und enthält teilweise den integrierten Kartonbinder k-fix®. Dieser wurde als Alternative zu herkömmlichen Kunststoffbindern entwickelt, wie Keim in einer Medienmitteilung schreibt.Die Form der Aufhängung orientiert sich am V-Logo von Vaude.





Diese Gestaltung ermöglicht nach Angaben von Keim Packaging einen sparsamen Materialeinsatz. Die Produkte bleiben durch die Verpackung sichtbar, ohne dass Kunden sie öffnen müssen.

Produktspezifische Informationen sind auf Etiketten platziert, sodass die Kartonaufhängungen für verschiedene Artikel verwendet werden können. Am Verkaufspunkt entsteht durch die einheitliche Form ein wiedererkennbares Erscheinungsbild. (pd/nil)