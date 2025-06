PR Suisse: Verband wählt erstmals einen Geschäftsführer

Publiziert am 23.06.2025

Rico Löhrer wird ab 1. Juli 2025 die strategische und operative Leitung übernehmen, wie PR Suisse in einer Mitteilung schreibt. Der Marketing- und Kommunikationsexperte bringt über 20 Jahre Führungserfahrung mit. Seine Aufgaben umfassen den Aufbau von Kooperationen mit Bildungsanbietern und die Weiterentwicklung des Verbands, heisst es weiter.



Der Zentralvorstand von PR Suisse hat im vergangenen Jahr eine Reorganisation durchgeführt und strategische Prioritäten neu definiert. Mit der Anstellung eines Geschäftsführers soll PR Suisse neu positioniert werden.

GV bestätigt Alberto Stival im Amt

Die Generalversammlung, die am Montag in Bern stattgefunden hat, bestätigte Alberto Stival als Präsidenten. Im Zentralvorstand wurde Matteo Cremaschi von der Società Ticinese di Relazioni Pubbliche neu gewählt. Er folgt auf Simone Bianchi. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Weiter wurde bekannt, dass PR Suisse die eidgenössische Berufsprüfung für PR-Fachleute per Ende 2025 einstellen wird. Die Kandidatenzahlen sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Prüfungen finden im Herbst 2025 letztmals statt.

Der Verband setzt künftig auf das Personenzertifikat «Certified PR and Communication Expert SAQ». Dieses soll durch Kooperationen mit Bildungsanbietern in der Schweiz weiter verbreitet werden. (pd/nil)