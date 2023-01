Im Jahr 2021 erfolgte beim Volleyballverein STV St.Gallen, welcher mit dem Fanionteam konstant in der Nationalliga B spielt, ein Generationenwechsel im Vorstand. Eine Gruppe junger und motivierter Vereinsmitglieder übernahm die Leitung des 1978 gegründeten Clubs. Für den STV St.Gallen, war dies eine exzellente Chance nicht nur organisatorisch und strukturell für frischen Wind zu sorgen, sondern auch auf Markenebene, heisst es in der Mitteilung. Dazu wurde die Kreativagentur ASAP Alder Strässle and Partner engagiert.