Nix Productions: Verständnis für den Schmerz fördern

VKU Verlag

Jenni Thier verlässt die Neue Zürcher Zeitung

Jenni Thier verlässt die Neue Zürcher Zeitung

Nach fünf Jahren bei der NZZ in Zürich und Berlin wird sie Head of Product beim deutschen VKU Verlag.

Nach fünf Jahren in verschiedenen Rollen bei der NZZ in Zürich und Berlin wird sie Head of Product beim deutschen Verlagshaus des Verbands kommunaler Unternehmen in Berlin.