Seit Januar unterstützt Bernhard Wirtz als Chief New Business Officer das weitere Wachstum der Publicom AG, die auf Beratung und Forschung in den Bereichen Medien und Unternehmenskommunikation spezialisiert ist. Im Vordergrund steht gemäss Mitteilung der Ausbau des gemeinsam mit der Muttergesellschaft Eurospider AG entwickelten Geschäftsfeldes ESG Reporting (Environment–Society–Governance).

Wirtz ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger, hat Wirtschaftswissenschaften in Köln studiert und sich in Harvard, Berkeley und am MIT weitergebildet. Er war 15 Jahre in der Markt- und Medienforschung tätig, unter anderem als CEO und bringt umfangreiche unternehmerische Erfahrungen in der Implementierung digitaler Geschäftsmodelle mit. Zudem hatte er verschiedene weitere Geschäftsleitungs- und Führungsfunktionen in digitalen Startups, Beratung und Grossunternehmen inne. (pd/lom)