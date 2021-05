Feinheit: Verstärkung für das Kommunikationsteam

Der 40-Jährige Michael Sorg bringt die Erfahrung aus acht Jahren Bundesbern zur Agentur Feinheit mit: Als Mediensprecher und Co-Generalsekretär der SP Schweiz hat er zwei Wahlkampagnen, 25 Abstimmungssonntage, 38 Parlamentssessionen sowie 23 Parteitage und Delegiertenversammlungen miterlebt und -geprägt, wie es in einer Mitteilung heisst. Zuvor war er als Head of Marketing bei Comparis tätig. Nun tritt der Zürcher auf Mitte Juni seine Stelle als Kommunikationsberater bei Feinheit an.

Bereits ab sofort stösst Ilias Panchard zur Agentur. Der 29-Jährige war in den letzten drei Jahren verantwortlich für die Kommunikation und Medien bei der Konzernverantwortungsinitiative für die Romandie. Zuvor war in diversen nationalen Abstimmungskampagnen tätig, unter anderem Atomausstieg, Gotthard-Referendum, Stipendieninitiative. Seit 2017 politisiert Panchard für die Grünen im Stadtparlament von Lausanne, wo er auch lebt. (pd/lom)