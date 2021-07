Die Internationale Privatkundenbank der Deutschen Bank (Schweiz) AG hat ihr Kommunikations- und Marketingteam verstärkt. Im April 2021 hat Eva Caroline Mairinger als Head of Marketing and Communications die Leitung der Region EMEA übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mairinger war zuvor bei LafargeHolcim als Head of Media Relations und bei der UBS als Senior Communications Manager in Zürich und London tätig.

Seit dem 19. Juli wird sie von Marlene Betschart unterstützt, welche als Mediensprecherin für die Kommunikation der Standorte Zürich und Genf sowie für die Region EMEA (ausser Deutschland, Italien und Spanien) zuständig ist



Betschart war bisher als Leiterin Unternehmenskommunikation für die börsenkotierte Bank Linth verantwortlich. (pd/cbe)