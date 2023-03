Voxia: Verstärkung in den Bereichen Finanzen und Events

Voxia Communication, eine auf Finanz- und Immobilienkommunikation spezialisierte Agentur, verstärkt mit der Einstellung von Laura Lapreta als Senior Consultant und Hugo Houbart als Event Manager ihre Finanz und Events Bereiche.

Laura Lapreta ist seit 1. März 2023 als Senior Consultant in der Finanzabteilung von Voxia communication tätig. Die Spezialistin für Kommunikationsstrategien für Finanzunternehmen verfügt über ein breites Spektrum an Kenntnissen, die sie sich im Laufe ihrer reichen beruflichen Laufbahn angeeignet hat. Diese Rekrutierung ermögliche es Voxia Communication, ihre Expansion, insbesondere in der Deutschschweiz, fortzusetzen und ihre Finanzkompetenz zu stärken, heisst es weiter.

«Wir freuen uns sehr, Laura Lapreta, eine erfahrene Journalistin, in unserem Genfer Büro begrüssen zu dürfen. Ihre Ankunft ermöglicht es unseren Kunden, von ihrem Fachwissen und ihren wertvollen strategischen Ratschlägen zu profitieren. Diese Einstellung stellt einen echten Mehrwert für unsere Agentur dar, insbesondere als Unterstützung für unsere Entwicklung in der Deutschschweiz», kommentiert Alexis Delmege, CEO von Voxia Communication. «Als Expertenagentur für Finanzkommunikation schien mir Voxia communication eine natürliche Wahl zu sein. Ich freue mich sehr, Teil dieses tollen Teams zu werden und meine verschiedenen Erfahrungen einzubringen», wird Laura Lapreta zitiert.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete Lapreta als Wirtschaftsjournalistin für internationale Nachrichtenagenturen und vertiefte dann ihre Kenntnisse im Finanzsektor. Sie war 15 Jahre lang bei Dow Jones und AFX News in Zürich, New York und Paris tätig. Sie ist viersprachig (Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch) und verfügt über ein Diplom in Wirtschaft und Management sowie ein Certificate of Advanced Studies (CAS) im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Hugo Houbart ist seit Dezember 2022 bei Voxia Communication tätig. Als Event Manager hat Hugo Houbart die Aufgabe, den Eventbereich der Agentur zu entwickeln, der bereits eine Reihe von wichtigen Finanzveranstaltungen in der Westschweiz umfasst, wie das GFSI (Geneva Forum for Sustainable Investment) oder Investors' Day.

Er hat einen Doktortitel in Politikwissenschaft der Universität Genf und ist für den Bereich Events der Agentur verantwortlich. Bevor er zu Voxia Communication kam, war Hugo Houbart als Lehrassistent für Politikwissenschaft am Global Studies Institute der Universität Genf tätig. In diesem Rahmen organisierte er unter anderem eine Reihe von Konferenzen und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen. Darüber hinaus ist Hugo Houbart als Mitglied des Debattierklubs «Club Genevois de Débat» regelmässig für politische Organisationen, Verbände und Think Tanks tätig.

«Wir freuen uns sehr, Hugo Houbart bei Voxia communication begrüssen zu dürfen. Sein Fachwissen und seine Erfahrungen sind ein echter Gewinn für unsere Agentur. Die Entwicklung des Bereichs Events, für den er nun die Verantwortung trägt, ist eine der wichtigsten Wachstumsachsen von Voxia Communication», sagt Alexis Delmege, CEO von Voxia Communication. (pd/wid)