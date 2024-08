Publiziert am 28.08.2024

«Din Platz i de Migros» — mit dieser Aussage will die Genossenschaft Migros Ostschweiz zukünftige Lernende für sich interessieren und gewinnen. Dafür produzierte TrueStory ein Video in verschiedenen Formaten, das die Vielfalt an Berufsmöglichkeiten aufzeigt, in denen eine Lehre bei der Migros Ostschweiz gemacht werden kann.

Darunter befinden sich Berufsgattungen wie Detailhandel, KV, Logistik oder Systemgastronomie, aber auch Anlagenführung oder Textilpflege. Das Video porträtiert insgesamt zehn Berufe, die von Lernenden der Migros Ostschweiz verkörpert werden – «und mit dynamischen Schnitten passend auf einen treibenden Beat abgestimmt sind», wie es in einer Mitteilung von TrueStory heisst.

Zusätzlich wurde auch ein einzelnes Werbevideo für die Berufe im Detailhandel bei der Migros Ostschweiz produziert, welches laut Mitteilung «mit Authentizität und Witz den Lehralltag aufzeigt». (pd/cbe)