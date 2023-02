Scholtysik: Viele Stimmen für das Netz der Zukunft

Die letzten Monate riefen der Schweizer Bevölkerung in Erinnerung, wie wichtig eine sichere Stromversorgung für die Schweiz ist. Den meisten ist aber die Bedeutung des Stromnetzes – neben Stromerzeugung und -verbrauch – als Rückgrat der Versorgungssicherheit nicht bewusst. Hier setzt die Dialogoffensive zum Netz der Zukunft an, die Swissgrid gemeinsam mit Scholtysik entwickelt hat. Bereits in den ersten Tagen greifen zahlreiche Schweizer Medien das Thema auf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum Auftakt dieser Offensive äussern sich zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in kurzen Videos zur Bedeutung des Stromnetzes für die Zukunft des Landes.



Parallel bündelt der Content-Hub swissgrid.ch/unser-netz alles Wissenswerte rund um die notwendige Weiterentwicklung des Schweizer Höchstspannungsnetzes an einem Ort. Herzstück ist ein kurzer Erklärfilm, der auch Laien die komplexe Stromnetzplanung leicht verständlich näherbringt.



Die Dialogoffensive #UnserNetz ist auf mehrere Jahre angelegt. Vorgesehen sind neben Online-Aktivitäten auch Auftritte an öffentlichen Veranstaltungen in allen Regionen der Schweiz. Institutionen und Unternehmen aus dem ganzen Energiesektor unterstützen die Kampagne, welche die aktuelle Langfristplanung des Schweizer Stromnetzes begleitet.

Scholtysik hatte das Mandat von Swissgrid zum Projekt «Strategisches Netz 2040» rund um den Um- und Ausbau des nationalen Höchstspannungsnetzes im vergangenen Jahr gewonnen. In Zusammenarbeit mit der Partneragentur Kommunikationsplan bedient Scholtysik dabei die gesamte Palette der Unternehmenskommunikation: Strategie, Konzeption, Redaktion und Copywriting, UX- und UI-Design, Grafische Gestaltung, Motion Design, Videoproduktion und Szenografie. (pd/cbe)