Seed: Vier Studierende zeigen Zukunft vom Lernen

Die Universität Zürich ist mit rund 28'000 Studierenden die grösste aller zwölf Schweizer Universitäten. Sieben Fakultäten würden vielfältige Studienmöglichkeiten auf Bachelor-, Master- und Doktoratsstufe bieten, heisst es in einer Mitteilung.

Eine zeitgemässe Lehre sei der Universität Zürich ein grosses Anliegen. Mit der Initiative «Zukunft der Lehre an der UZH» will sie einen Rahmen schaffen, an dem sich die Fakultäten orientieren können. Unter anderem sollen die Chancen der digitalen Transformation vermehrt genutzt, das studentische Engagement gefördert oder die inter- und transdisziplinär ausgerichteten Anteile im Studium erhöht werden, heisst es weiter.