Kooperation: Vier Unternehmen spannen zusammen

In den vergangenen Monaten ist im Zürcher Seefeld rund um die Kreativagentur Stuiq, die Mediaagentur Conect sowie die Beratungsunternehmen Crosswalk und Relyz ein neues Strategie- und Kommunikations-Ökosystem entstanden.

Die vier eigenständigen Unternehmen teilen sich an der Ecke Dufourstrasse/Klausstrasse nicht nur die Arbeitsräume – verteilt auf zwei Locations –, sondern kooperieren auch bei der Umsetzung anspruchsvoller und ganzheitlicher Kundenprojekte als strategische Partnerinnen und Partner. Die Fachexpertisen sowie «die eingespielte, interdisziplinäre Zusammenarbeit ergänzen sich perfekt», heisst es in einer Mitteilung. Dies ermögliche es dem unabhängigen Netzwerk, ein spezialisiertes sowie holistisches Dienstleistungsangebot anzubieten: purpose-zentrierte Unternehmens- und Markenidentitäten, Business-Strategien und Transformation, Digitalisierung, Markenführung und Kommunikation. Kundinnen und Kunden der vier Unternehmen würden somit Zugang «zu einem schlagkräftigen und innovationsfördernden Ökosystem mit rund 45 Expertinnen und Experten aus verschiedensten Disziplinen» erhalten.

«Die Entwicklung integrierter Strategien, kreativer Konzepte und funktionierender Gesamtlösungen erfordert heute ein vielschichtiges sowie breites und tiefes Know-how. Genau das bringen wir mit der Bündelung unserer Kompetenzen zusammen», wird Sandro Walder, CEO und Partner von Stuiq, in der Mitteilung zitiert. «Damit stiften wir einen differenzierenden Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, sorgen für einen ganzheitlichen Blick und schaffen mit einem perfekt eingespielten Team eine schnelle ‹Time-to-Market›. Gerade weil strategische Entwicklungen nahtlos in Kommunikation, Kampagnen und Content überführt werden können.»

Die gemeinsam genutzten Offices – eine historische Villa im Jugendstil sowie ein ehemaliges Ladenlokal – sind laut Mitteilung vollständig auf das kollaborative Arbeiten im Co-Creation-Modus ausgerichtet. «Wir wollen in Zukunft noch viel enger zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden Ideen entwickeln, quasi an einer langen Werkbank. Alle am gleichen Tisch, mit und für das gleiche Verständnis. Nur so wird es uns gelingen, einzigartige und zukunftsfähige Lösungen erfolgreich umzusetzen und natlos zielgerichtete Kommunikation zu machen – from Purpose to Impact», so Crosswalk-CEO Fredy Geisser. (pd/cbe)