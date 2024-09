Delphin-Trophäen: Viermal Gold für die Schweiz

Publiziert am 27.09.2024

Die Côte d‘Azur ist erneut im Zeichen exzellenter Bewegtbildkommunikation gestanden, als in Cannes die besten Arbeiten des Jahres im Rahmen der 15. Cannes Corporate Media & TV Awards vergeben wurden. Am Donnerstagabend wurden die Gewinner an einer Preisverleihung bekanntgegeben. Von den fast 800 Einreichungen aus 46 Ländern schafften es 212 Produktionen auf die Shortlist, von denen schliesslich 154 mit den begehrten Delphin-Trophäen ausgezeichnet wurden. Zehn der Delphine gehen in die Schweiz.

Gleich zwei goldene Delphine sicherte sich Schweiz Tourismus. Eine Goldauszeichnung gab es für «The Perfect Shot»:

Einreicher: Schweiz Tourismus

Auftraggeber: Schweiz Tourismus

Produzent: Stories



Zweites Gold für Schweiz Tourismus gab es für «Autumn for our senses»:

Einreicher: Schweiz Tourismus

Auftraggeber: Schweiz Tourismus

Produzent: Stories

Agentur: Metzger Rottmann Bürge Partner



Gold sicherte sich auch Stuiq für «iWay – No Decoy needed»:

Einreicher: Stuiq

Auftraggeber: Way

Produzent: Stuiq

Regie: Hannah Dobbertin



Und ebenfalls Gold ging an die Uefa für «Get Trained, Save Lives – Interactive CPR Training Video»:

Einreicher: Uefa

Auftraggeber: Uefa

Produzent: Blickfänger

Agentur: Golazo Brands NL



Weiter gab es insgesamt sechs silberne Delphine für Company Production, Optrel und Seed und Stuiq. Hier finden Sie die Übersicht aller Schweizer Gewinner:



Bei der diesjährigen Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards war die Swissfilm Association offizieller Partner. (pd/cbe)



Eine Übersicht aller Gewinner finden Sie hier.