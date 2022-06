Samsung: Vivienne Doka verstärkt das Kommunikationsteam

Vivienne Doka ist neu als Mediensprecherin und Communications Managerin bei Samsung Schweiz tätig. In ihrer Rolle verantworte sie neben der PR für alle Produktesparten von Samsung Schweiz auch die externe Unternehmenskommunikation und agiere als Ansprechperson für Medienschaffende, heisst es in der Mitteilung.

«Wir arbeiten international als auch national an vielen spannenden Projekten in einer Branche mit einem breiten Wirkungsbereich, die sich ständig weiterentwickelt. Ich freue mich, die Themen für die Schweiz zu lokalisieren, erlebbare Storys zu schaffen und der Öffentlichkeit zu präsentieren», wird Vivienne Doka in der Mitteilung zitiert.

Doka verstärkt das Team von Martin Zust, Head of Corporate Communications, Samsung Schweiz & Österreich: «Vivienne Doka verfügt über ausgewiesene Kenntnisse in verschiedenen Kommunikationsbereichen und ist insbesondere mit der Produkte-PR bestens vertraut. Sie ergänzt unser Team mit ihren Erfahrungen optimal und gemeinsam können wir die lokale Unternehmenskommunikation für den Schweizer Markt weiterentwickeln.»

Zuvor war Vivienne Doka als Kommunikationsberaterin in den Bereichen Public Affairs und Public Relations tätig, wo sie Samsung als Mandatsleiterin betreute. Doka studierte an der Universität Zürich Kommunikationswissenschaften und verfügt über einen Master of Science in Politischer Kommunikation von der Universität Amsterdam. (pd/wid)