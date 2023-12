Manor: Volker Kächele wird Creative Director

Volker Kächele startet per 1. Februar 2024 als Creative Director bei Manor und rapportiert direkt an den CEO, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Kächle habe ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen Kollektionsentwicklung, Store Design/Ladenbau und Marketing.

360-Grad-Ansatz aus kreativer Perspektive

Entlang der Unternehmensprioritäten und mit dem Ziel, das Mode-Angebot für Damen und Herren zu modernisieren, wird der Fokus von Volker Kächele bei Manor u.a. auf dem Visual Merchandising liegen. Volker Kächele werde dabei eng mit den Manor-Teams in den Bereichen Visual Merchandising, Purchasing und Marketing zusammenarbeiten und den 360-Grad-Ansatz aus kreativer Perspektive begleiten, teilt Manor weiter mit.

Volker Kächele wird hierbei seine Expertise der bisherigen Engagements als Creative Director stark einbringen können – Stationen seiner beruflichen Karriere waren beispielsweise Hugo Boss AG, Liganova, Karstadt oder zuletzt Eyes and More. (pd/nil)