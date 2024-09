Studio Marcus Kraft: Von der Flagge Zürichs inspiriert

Publiziert am 11.09.2024

In zahlreichen Rankings zur Lebensqualität wird Zürich regelmässig mit Top-Platzierungen ausgezeichnet. Auch touristisch gesehen zieht die Limmatstadt und der Grossraum Zürich immer mehr Menschen an – gemessen an den Logiernächten war das Jahr 2023 ein absolutes Rekordjahr.

Eine pure Wachstumsausrichtung trägt jedoch weder zur Tourismusqualität noch zur Lebensqualität der Bevölkerung bei. Der Zürcher Tourismus beschreitet eine neue Ära, geprägt von Innovation, hohem Qualitätsbewusstsein und Nachhaltigkeit. «Zürich Experience» – initiiert von Zürich Tourismus im Rahmen der Destinationsentwicklung und notabene erster Schweizer Städtekongress – thematisiert die Chancen und Herausforderungen und fördert den Dialog über die Zukunft des Städtetourismus.

«Der Branchenevent soll künftig regelmässig stattfinden und allen am Zürcher Tourismus beteiligten Parteien einen persönlichen Austauch und Wissenstransfer ermöglichen. Es geht uns dabei inhaltlich darum, den Tourismusbegriff ganzheitlich und erweitert zu betrachten», wird Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, in einer Mitteilung zitiert.

Das neue Erscheinungsbild für den Kongress baut auf dem Corporate Design von Zürich Tourismus auf – dieses wurde ebenfalls von Studio Marcus Kraft im Jahr 2017 entwickelt (persoenlich.com berichtete). So wird zum Beispiel auch die damals erstellte Hausschrift eingesetzt. Neu wurde ein Signet gestaltet, welches von der Flagge der Stadt und des Kantons inspiriert ist. Acht Dreiecke in «Züriblau» bilden ein strahlendes, rundes, grafisches Symbol, welches künftig für den Event stehen soll.

«Der Auftritt für Zürich Experience gliedert sich nahtlos in das bestehende Erscheinungsbild von Zürich Tourismus ein. Dass sich das neue Signet aus der Zürichflagge zusammensetzt, ist eine konsequente Fortführung des Zitierens von bereits vorhandenen Elementen in der Stadt», so der Art Director und Designer Marcus Kraft.

Eine Besonderheit ist dabei, dass das neu entwickelte Signet erweiterbar ist und auch als Muster benutzt werden kann – vor allem bei den zahlreichen Bewegtbildsequenzen während des gesamten Events wurde dies eindrücklich in Szene gesetzt. Das neue Erscheinungsbild wurde medienübergreifend in einer Vielzahl an Print- und Digitalmedien implementiert.

Erstmalig fand der Anlass Ende August dieses Jahres im Kongresszentrum The Circle am Flughafen Zürich mit rund 350 Teilnehmenden statt. Geboten wurden unter anderem ein vielfältiges Programm an hochkarätigen Keynotes und Break-Out-Sessions, zum Beispiel mit Thomas Zurbuchen (Leiter der ETH Zürich Space, und ehemaliger Forschungsdirektor der Nasa), Ann Demeester (Direktorin Kunsthaus Zürich) und Christian Lunde (CEO VisitOslo). Während der Veranstaltung wurde auch die von Zürich Tourismus in Auftrag gegebene Studie «Tourismus neu denken» präsentiert. Die nächste Ausgabe des Kongresses findet am 26. August 2025 statt. (pd/cbe)