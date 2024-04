Bank Frick: Von der Garage zum Innovationsleader

Es ist eine Geschichte, wie man sie aus dem Silicon Valley kennt, aber kaum mit dem beschaulichen Balzers im Fürstentum Liechtenstein verbindet. Doch genau hier gründete vor 25 Jahren Kuno Frick Senior mit seinen Söhnen innert vier Monaten eine Bank, heisst es in einer Mitteilung. Ganz pragmatisch hätten sie in einer Garage ohne Heizung losgelegt. Statt auf Marmor, dicke Chefsessel und Banking-Allüren hätten die Macherinnen und Macher beharrlich auf das Bekenntnis gesetzt, Dinge anders machen zu wollen.

So entstand laut Mitteilung früh das Bewusstsein, keine normale Bank zu sein, sondern eine Ideenfabrik mit Banklizenz. Den Mut, Veränderungen als Chance und nicht als Bedrohung zu sehen, habe Bank Frick «zur europäischen Pionierin im Bereich des regulierten Blockchain-Bankings» gemacht. Heute gebe es Niederlassungen in Balzers und London mit über 250 Mitarbeitenden.

«Natürlich sind wir stolz auf unsere Erfolge – und haben sie auch gefeiert. Aber unser 25-Jahre-Jubiläum haben wir in erster Linie zum Anlass genommen, uns für die Zukunft neu auszurichten», wird Edi Wögerer, CEO von Bank Frick, zitiert. «Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden haben wir im letzten Jahr unseren Purpose neu definiert. Und darauf basierend den neuen Markenauftritt entwickelt.»

Re-Design von Farner Branding

Das neue Markendesign ist laut Communiqué «weit mehr als nur Kosmetik». Mit dem neuen Claim «Reliably pushing forward» bringe Farner Branding die Markendualität pointiert zum Ausdruck. «Einerseits unser Wille, die Banking-Welt konstant mit Innovationen voranzutreiben. Und gleichzeitig eine zuverlässige, stabile Partnerin zu sein», so Esther Goldener, Head of Marketing bei Bank Frick.

In diesem Sinne wurden Logo, Bild- und Wortmarke weiterentwickelt, geschärft und für die digitalen Kanäle optimiert. Zudem wurden für den neuen Auftritt die digitalen Frontify-Brandguidelines samt Farbwelt aufgebaut.

Kommunikation von Vitamin 2, Picky Martin und Boutiq

Im Fokus der neuen Kommunikation steht die Filmserie «Wir machen das anders». Lanciert wird sie mit einem Trailer, verschiedenen Social-Media-Clips, sowie einem Imagefilm, der die Firmen- und Familiengeschichte erzählt. Dabei wird laut Mitteilung der ungewöhnliche Weg der Familie Frick – und wie es zum ganz besonderen Bank Frick Mindset kam – inszeniert. In den kommenden Wochen folgen auf dem bankeigenen YouTube-Kanal die nächsten Episoden.

Die von Picky Martin und Boutiq entwickelte Filmserie rückt den Schlüssel des Erfolgs in den Fokus: den Mindset, Dinge neu zu denken. Und Menschen, die nur so vor Ideen sprühen. «Dieser Leidenschaft und dem Mut, sich immer wieder auf Neues einzulassen und auch mal zu scheitern, verdanken wir unseren Erfolg», so Edi Wögerer.

Abgerundet wird der neue Auftritt mit dem digitalen Geschäftsbericht aus der Feder von Vitamin 2.

Verantwortlich bei Bank Frick: Esther Goldener (Head of Marketing), Marie Mosimann (Content Manager), Tonja Kohler (Marketing Manager); verantwortlich bei Farner Branding: Fabian Bertschinger (Executive Creative Director), Jan Jenny (Branding Consultant), Martin Fawer (Consulting Director), Lukas Schnider (Design), Manuel Griestock (Design), Fabina Sigg ( Design), Roger Krage (Text); verantwortlich bei Vitamin 2: Jan Hasler (Beratung), Ramon Lenherr (Kreativ Direktion), Milica Moravac (Projektleitung); externe Partner: Picky Martin: Martin Fuchs (Strategie, Creative Direction & Drehbuch), Boutiq: Mike Huber (Drehbuch & Regie), Chantal Gugger (Producer), Ralph Baetschmann (DOP). Oliver Ospelt: Kamera Making-of. (pd/cbe)