Wenn es um «einzigartige Instant-Kaffee-Produkte» geht, sei man bei Haco in Gümligen genau richtig, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit über 60 Jahren wird die Lebensmittelindustrie weltweit mit Kaffeeextrakten in getrockneter Form oder als flüssiges Konzentrat aus der Schweiz beliefert. Zu den Kunden von Haco gehören laut eigenen Angaben Firmen wie Starbucks, Migros, Lavazza, Hors und Illy.

Studio Thom Pfister wurde von Haco Custom-Made Coffee mit der Konzeption und Umsetzung eines neuen, eigenständigen Auftritts beauftragt. Entstanden ist «Haco – The House of Coffee». Realisiert wurde eine exklusive Musterbox in Rot und Gold mit vier neu entwickelten Instant-Kaffee-Sorten, eine Landingpage und ein Imagefilm.

Verantwortlich bei Haco: Dominik Büchel (Director Marketing & Sales), Ermin Causevic (Head of Sales Retail), David Ingold (Head of R&D/Process Engineer Coffee & Tea); verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Daniel Hackiewicz (Graphic Design & Web Development); Produktion Musterbox: Peg Kartonagen, Pascal Seifert. (pd/tim)