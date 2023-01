Der Norden Europas nennt sie Kulturhuset. In Dietikon nennt man es ganz einfach Gleis 21. Der gemeinsame Nenner: eine sehr offene und breite Interpretation von Kultur. So trifft im Dietiker Kulturhaus der Gartenzwerg auf ein Ölgemälde, welches wiederum zur Kulisse eines Popkonzertes wird. «Alles ist möglich in Dietikon. Lernen wir daraus», heisst es in einer Mitteilung.

Madonna Kommunikation hat für Gleis 21 das Corporate Design entworfen. «Unsere Interpretation von ebendiesem offenen Kulturort ist genauso nahbar wie attraktiv wie unverkennbar. Das Beste dabei ist: Sie besteht im Kern aus lediglich drei Pinselstrichen, einem Punkt und einigen gefundenen Objekten.»

Es gehe um das Einfache, das Unverkennbare. Und um die Synthese, die sich ergebe, wenn aus drei Pinselstrichen Buchstaben und schliesslich Wörter entstehen und zufällig herumstehende Objekte zu identitätsstiftenden Symbolen werden würden.

Verantwortlich beim Kulturhaus Gleis 21: Kerstin Camenisch, Carla Hohmeister (Copräsidium), Michi Minder (Geschäftsleiter); verantwortlich bei Madonna: Massimiliano Madonna (Strategie/Beratung), Tanja Richli, Julian Huber (Art Direction), Coding: Mona Sorcelli. (pd/cbe)