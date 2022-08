Michael Waber, langjähriger Partner bei Ast & Fischer, geht neue Wege und gründet ein eigenes Unternehmen. Waber Brands unterstützt KMU in allen Fragen der Kommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst: «Auf Augenhöhe und mit Herz, löst das Unternehmen Kommunikationsaufgaben unkompliziert, flexibel und effizient.» Die Kundinnen und Kunden würden von Dienstleistungen in der Strategie, der Marketing- und Kommunikationsplanung profitieren. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Netzwerk aus allen Branchen, erwecke Waber Brands Marken «zum Leben» und übernehme die Projektleitung und die Koordination in der Umsetzung.

Studio Thom Pfister entwickelt für das Unternehmen mit «langjähriger Erfahrung» die Brand Message, den Namen, den Claim «Wir stärken Marken», das Logo und den visuellen Auftritt.

Verantwortlich bei Waber Brands: Michael Waber, Karin Waber; verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Ursula Rytz (Beratung), Roland Zenger (Art Director), Juli Martinelli (Graphic Design); Fotografie und Website: Nicolas Stadler. (pd/tim)