Die Autorinnen und Schwestern Wäis Kiani und Violet Kiani haben die Agentur Kiani & Kiani gegründet. Sie bieten ihren Kunden – dazu gehören laut eigenen Angaben Neff Küchen Schweiz und die Dermatologin Liv Kraemer – «massgeschneiderte Konzepte und Inhalte, um Produkte neuen Zielgruppen zu eröffnen».

Beide lassen mit dieser Neugründung «einen erfolgsgekrönten Abschnitt und eine Branche hinter sich, um mit gesammeltem Know-how und gebündelten Kapazitäten einen neues professionelles Kapitel zu schreiben», wie sie es in einer Mitteilung formulieren. Auf Anfrage von persoenlich.com sagt Wäis Kiani, die ältere der beiden: «Ich habe mich leergeschrieben und bin übersättigt und will schon lange etwas Neues, Aufregendes».

Wäis Kiani hat, bevor sie anfing zu schreiben, lange als Fashion-Stylistin gearbeitet. Ihren Durchbruch als Autorin hatte sie 2004 mit dem Männerbuch-Bestseller «Stirb Susi», dessen Erfolg sie in die Schweiz brachte, wo sie Lifestyle-Kolumnistin bei der Zeitschrift «Annabelle» wurde. Bis 2017 schrieb sie in Publikationen in Deutschland und der Schweiz regelmässige Kolumnen und Texte. 2012 erschien ihr Roman «Hinter dem Mond», 2014 folgte die Fortsetzung ihres Männerbuchs «Die Susi-Krise» beim Piper Verlag, in dem sie sich mit den Tücken des Älterwerdens bei Männern und Frauen beschäftigt.

Violet Kiani hat für Publikationen wie «Welt am Sonntag» und «Numeró» geschrieben, sie hatte ausserdem eine wöchentliche Kolumne für Harpers Bazaar online. Sie war Teil der Entwicklungsredaktionen von «Closer» und «Vanity Fair» in Berlin. Im Jahr 2014 erschienen die beiden Kochbücher «Miss Violet Goes London» und «Miss Violet Goes Istanbul» – aus diesen Büchern entwickelte sich ihre Veranstaltungsreihe «Miss Violets Supperclub» und der Foodblog für «20 Minuten» und «Friday», «Miss Violets Kitchen» (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)