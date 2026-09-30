Dachcom: Wald und Zukunft in einer Marke vereint

Publiziert am 30.09.2026

Die KMU-Initiative Selva Futura hat einen neuen Markenauftritt erhalten. Die Agentur Dachcom entwickelte nach eigenen Angaben Naming, Positionierung, Corporate Design, erste Kommunikationsmassnahmen und die Website selva-futura.ch. Die Initiative will die Wald- und Holzbranche in Graubünden und der Ostschweiz stärken und eine möglichst durchgängige regionale Holz-Wertschöpfungskette aufbauen, vom Wald bis zum Holzprodukt. Dahinter stehen Akteure aus Wirtschaft, Forschung und Politik.

Dachcom begleitete die Initiative von Beginn an und erarbeitete die Marke gemeinsam mit dem Kernteam. Der Name verbindet laut der Agentur den Wald als Ursprung des Rohstoffs mit einer Zukunftsperspektive. Das Signet soll an Holz und Holzbauelemente erinnern und zugleich die Silhouette eines Baumes zeigen. Die Website stellt Vision, Projekte, Netzwerk und Trägerschaft vor und erklärt die regionale Wertschöpfungskette. Sie soll mit neuen Projekten und Veranstaltungen erweitert werden können.

Erste Anwendung des Auftritts ist das «Zukunftsforum Wald & Holz» am 30. Oktober in Savognin. Dachcom entwickelte dafür die Einladung und weitere Kommunikationsmassnahmen. An der Veranstaltung wird die Initiative erstmals umfassend vorgestellt und mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wald- und Holzwirtschaft, Forschung und Politik diskutiert. (pd/spo)