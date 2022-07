Als Partner für Input-, Output-, Outsourcing- und 3D-Lösungen steht Faigle laut eigenen Angaben seit mehr als 85 Jahren «für Qualität, Service und Innovation». Über die Jahre sei dabei eine Angebotsvielfalt entstanden, die sowohl nach innen als auch nach aussen die Orientierung erschwert habe. Um diese Herausforderung zu lösen, haben die Markenexpertinnen und -experten von Jung von Matt Brand Identity zunächst gemeinsam mit Faigle die Positionierung «geschärft», wie es in einer Mitteilung heisst: Faigle sei ein «visionärer Partner, der mit massgeschneiderten Lösungen und dem besten Service Unternehmen in die Zukunft führt. Eine Powerbrand für die digitale Welt».

Für diese Power wurden das Leistungsangebot gebündelt, die Markenarchitektur über-dacht und die Anzahl an Marken reduziert. Damit die Marke noch mehr Wirkung erhalte, sei zudem das Markendesign «modernisiert und digitaler gedacht» worden.

Kern des neuen Auftritts sind dabei die Wortmarke und das Keyvisual, wie es weiter heisst. Die neue Wortmarke vermittle mit in Italic gesetzten Kleinbuchstaben die «Zugänglichkeit und Dynamik» des Unternehmens. Die Vielschichtigkeit des Leistungsspektrums werde durch das Keyvisual abgebildet, das sich an Data Flows einer Code Matrix anlehne und ständig in Bewegung sei. Zusammen mit einer pulsierenden Farbpalette werde es zu einem «lebendigen Gestaltungselement mit hohem Wiedererkennungswert».

Das Brand Design bringe die Marke an allen digitalen und analogen Touchpoints zum Aus- druck und mache die «geschärfte Positionierung erlebbar», wie es weiter heisst. Neben Look & Feel für Web und Social Media seien ebenso Designkonzepte für Corporate Fashion, Fahrzeugbeschriftungen und Briefschaften entstanden, die aktuell umgesetzt werden.

Verantwortlich bei Faigle: Tanja Arnold (Leiterin Marketing); Verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Diana Geissel (Strategie und Projektleitung) Piera Wolf, Loraine Olalia, Christina Widmann (Design). (pd/tim)