Atemberaubende Bergregionen in der Natur, bei denen Abstände zwischen Menschen auf Grund ihrer grossen Fläche im Freien gut eingehalten werden können und dabei beim Wandern der eigenen Gesundheit noch was Gutes tun, das waren die Gedanken des Veranstalters Tit-Pit/Sponsoringhouse als sie ab Herbst letzten Jahres das originelle Konzept auf die Beine gestellt haben. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Als Abschluss werden die Teilnehmer mit Konzerten von renommierten Schweizer Künstlern wie Lo & Leduc, Stress, Adrian Stern, Kunz und mehr belohnt. Bereits im Sommer 2020 hat Tit-Pit/Sponsoringhouse mit dem Distancing Festival eine Festivalserie an sechs Standorten in der Schweiz erfolgreich durchgeführt und weiss was es bedeutet, in dieser anspruchsvollen Zeit neue Erlebnis-Formate erfolgreich zu gestalten.

Migros und weitere starke Partner malen den Weg zum Berg

Das Event-Konzept hat Brands überzeugt, die sich seit Jahren im Sommer bereits an Veranstaltungen im Zusammenhang mit Musik oder Bewegung engagieren. Am stärksten geprägt wird das Wander-/Musikerlebnis vom Naming Partner Migros, welche die Serie sogar in ihrer Sommerkampagne integriert und 85 Prozent der gesamten Tickets auf ihren Plattformen verlost.

«Das Migros Hiking Sounds passt nicht nur ins Sponsoring-Portfolio der Migros, sondern rundet unsere diesjährigen Sommerkampagne mit dem Motto ‹Raus mit euch› optimal ab.» lässt sich Martin Koch, Leiter Sponsoring & Events beim Migros-Genossenschafts-Bund, zitieren.

Auch weitere Partner wie Schweizer Fleisch mit ihrer Campfire-Bühne für Nachwuchskünstler sowie der Schweizer Früchte- und der Schweizer-Gemüseverband, Rugenbräu, Möhl-Shorley, die Vaudoise die Trivarga-Gruppe sowie Badoux-Weine prägen das Wandererlebnis mit und tragen dazu bei, dass die Besucher auf dem Weg überrascht, erfrischt und erfreut werden.

Die Teilnahme für die aussergewöhnlichen Wandererlebnisse sind ausschliesslich über die Partner verfügbar. Über dessen Wettbewerbe und Verlosungen wird laufend auf der Website sowie auf den weiteren Kommunikationskanälen des Migros Hiking Sounds informiert. (pd/lol)