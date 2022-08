Seed: Warum sich Weiterbildung lohnt

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW bietet in Wädenswil ein umfassendes Weiterbildungsangebot in Life Sciences und Facility Management. Die Spannweite reicht von kurzen Lehrgängen bis zu mehrsemestrigen Ausbildungen mit MAS-Abschluss. Auch inhaltlich ist das Angebot breit: von Weinsensorik über Biodiversität, künstliche Intelligenz bis zu strategischem Real Estate Management.

Vor diesem Hintergrund hat Seed den neuen Film entwickelt und umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit einem Augenzwinkern gebe er einen kompakten, informativen Einblick in die Weiterbildung an der ZHAW in Wädenswil und lade dazu ein, sich mit dem Angebot auseinanderzusetzen. Regie führte Adrian Wisard.

Der Film wird auf der Website der ZHAW, in den sozialen Medien sowie im Rahmen von Präsentationen und Veranstaltungen eingesetzt.

Verantwortlich bei ZHAW Life Sciences und Facility Management: Natyra Ajvazi, Monika Schwalm, Michael Kauer, Kaspar Kluth; verantwortlich bei Seed Audio-Visual Communication: Adrian Wisard (Buch, Regie, Schnitt), Elia Grunder (Kamera), Christian Strahm (Licht/Studio), Lea Hättenschwiler (Ausstattung, Requisiten), Amanda Samantha Brooke (Styling, Make-up), Simon Hardegger (Color Grading), Simon Gasser (Tonmischung), Claudio Garovi (Produktions- / Aufnahmeleitung), Felix Courvoisier (Produzent). (pd/cbe)