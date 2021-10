Inhalt und Form unterstützte den Neukunden Carl F. Bucherer bei der Entwicklung eines Image-Films zur Bekanntgabe ihrer Zusammenarbeit mit ihrem neuen Markenbotschafter Nico Hischier; seines Zeichens jüngster Team-Captain in der besten Hockeyliga der Welt.

Der Film erzähle eine Geschichte von Exzellenz, Swissness und einer starken Bindung zur Familie – Werte, die sowohl Nico Hischier als auch Carl F. Bucherer tagtäglich in ihrem Schaffen verkörpern würden, heisst es in der Mitteilung.

Der Werbespot ist in Zusammenarbeit mit Lukas Wälli und Dynamic Frame entstanden. Er bringe die traditionsreiche, leidenschaftliche und familiäre Welt von Carl F. Bucherer in ausdrucksstarken Bildern perfekt auf den Punkt, so Inhalt und Form weiter. Der Film ist bereits auf den digitalen Kanälen Carl F. Bucherer’s zu sehen.

Verantwortlich bei Carl F. Bucherer: Uwe Liebminger (Chief Marketing Officer), Barbara Sieber (Head of Consumer Marketing); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (ECD), David Hugentobler (Text/Konzept), Paul Labun (Art Directon), Laura de Cataldo (Projektleitung); verantwortlich bei Dynamic Frame: Lukas Wälli (Director & DOP), Luzius Fischer (Executive Producer), Alina Benz (Producer), Bela Adami (Editor), Stereotyp (Sound & Music) (pd/wid)