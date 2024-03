Nach einem erfolgreichen Abschluss in einem hart umkämpften Pitch hat Mcqueen Films den Zuschlag erhalten, Swiss in den nächsten zwei Jahren mit einer Online-Marketingstrategie zu unterstützen. Die Fluggesellschaft erweitert dieses Jahr ihr Angebot um Direktflüge unter anderem zwischen Zürich und Washington D.C., Seoul und Toronto. Der Auftakt der Zusammenarbeit markiert eine Filmreihe, die nicht nur die neuen Direktflugdestinationen ins Rampenlicht rückt, sondern auch eine tiefere, emotionale Verbindung zu diesen Orten knüpft, heisst es in der Mitteilung.

Entwickelt vom Mcqueen Regie-Duo Synkron (Yannis Petrone & Tim Holder) und Creative Director Martin Arnold, in enger Zusammenarbeit mit dem Content Marketing Team von Swiss, ziele diese Serie darauf ab, authentische Geschichten zu erzählen, die den Geist der Schweiz mit der Welt teilen.











Indem reale Charaktere mit einer starken Verbindung zur Schweiz in den Mittelpunkt gestellt werden, ermöglicht diese Filmreihe den Zuschauern, die Städte aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben – eine, die über das hinausgeht, was üblicherweise in Reiseführern zu finden ist. Diese strategische Initiative soll nicht nur die neuen Flugziele von Swiss bewerben, sondern auch die Brücken bauen, die Kulturen verbinden und die Tiefe des Reiseerlebnisses erweitern.

Der erste Film der Serie entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Washington D.C., wo die Stadt durch die Augen von Stephane Vogel, dem General Manager des renommierten Hotel Washington, erkundet wird. Nur einen Steinwurf vom Weissen Haus entfernt, bietet Stephane uns einen einzigartigen Einblick in das Herz der amerikanischen Hauptstadt, verflochten mit seiner unverkennbaren Schweizer Perspektive.