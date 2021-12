Nach einem anspruchsvollen Rekrutierungsprozess konnte Pro Senectute Kanton Luzern den 34-jährigen Kilian Schmidig als neuen Bereichsleiter der Zentrale Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung gewinnen. Kilian Schmidig tritt die Nachfolge von Monika Dietiker an, welche Pro Senectute Kanton Luzern verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzugehen. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Kilian Schmidig war seit 2008 in verschiedenen Funktionen bei Thermoplan in Weggis tätig, u.a. als CFO. Er startete seine Berufslaufbahn mit einer kaufmännischen Ausbildung mit Berufsmatura. Berufsbegleitend studierte er an der Hochschule Luzern Betriebsökonomie mit Vertiefung in Finance und Banking. Nebst dem Bachelor FH verfügt Kilian Schmidig über das Zertifikat SVF Leadership. Als Abteilungsleiter, Bereichsleiter und CFO (Mitglied der Geschäftsleitung) waren ihm bis zu 34 Mitarbeitende unterstellt.

Pro Senectute Kanton Luzern bedankt sich herzlich bei Monika Dietiker. «Sie hat die Entwicklungen ihres Bereichs und der Organisation mit viel Schwung, Dynamik, Initiative und Verve mitgetragen. Zahlreiche organisatorische und prozessuale Neuerungen ermöglichen heute qualitativ hochstehende Servicedienstleitungen», so die Mitteilung. (pd/lol)