Weischer.Cinema ist Marktführer für Kinowerbung in Deutschland und seit 2012 auf dem Schweizer Markt präsent. Webrepublic arbeitet seit Längerem mit dem Dienstleister zusammen und bucht im Rahmen des 360°-Media-Offerings Kinowerbung für ihre Kunden über Weischer.Cinema. Nun wurde die Kollaboration erweitert: Die Zürcher Agentur wurde mit der Aufgabe betraut, Kinowerbung selbst als relevantes und effektives Medium zu bewerben und neue Leads für Weischer.Cinema zu generieren.



Das Mandat umfasst SEA- und SEO-Dienstleistungen mit dem Fokus, die Sichtbarkeit von Weischer.Cinema in den Google-Suchresultaten zu erhöhen und neue Brands zu gewinnen, die Werbung in Kinos buchen. Angesprochen werden potenzielle Kunden in der Deutsch- und Westschweiz, insbesondere KMU und lokale Gewerbetreibende, aber auch Kreativagenturen und Tourismusverbände. (pd/mj)