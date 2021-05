Witwinkel: Wenn der Papi «Säftlitechniker» ist

Die Design- und Kommunikationsagentur Medianovis ist für das Social-Media-Konzept der Burkhalter Technics AG verantwortlich. Der neue Social-Media-Auftritt wird mit fünf Videos abgerundet, welche die einzelnen Arbeitsfelder von Burkhalter Technics in einem neuen Licht präsentieren.

Konzept und Umsetzung der Videos stammen von der Digital-Content-Agentur Witwinkel, wie es in einer Mitteilung heisst. Zwei von insgesamt fünf Videos wurden auf dem LinkedIn-Kanal von Burkhalter Technics bereits publiziert.



Für die fünf Videos wurden die Berufsgruppen vom Projektleiter Gebäudeautomation, Servicetechniker, Elektroinstallateur, Automatiker und Chef Elektroinstallateur ausgewählt. «Unser Ziel war es ein ganzheitliches Konzept zu schaffen, welche die komplexen Berufsgruppen der Elektrotechnik kinderleicht und emotional erklärt», wird Tim Stief von Witwinkel in der Mitteilung zitiert.

Witwinkel befragte die Kinder der Mitarbeitenden von Burkhalter Technics mit der einfachen Frage: «Was schaffed din Papi?». Die Kinder kamen ins Schwärmen, liessen ihrer Kreativität freien Lauf und erfanden neue Geschäftsfelder für Burkhalter Technics. So war der Papi plötzlich kein Servicetechniker mehr, sondern «Säftlitechniker».

Während die Kinder die Tätigkeiten der Väter beschreiben, werden die Handgriffe der Papis bei der Arbeit gezeigt. «Mit dem warmen, herzigen Einstieg will man auch das Ende erfahren, es baut Spannung auf», erklärt Christian Bertschinger, Geschäftsführer von Burkhalter Technics. Für den Wiedererkennungswert in den Interview-Sequenzen wurden diverse Requisiten im Burkhalter-Gelb platziert. Eine besondere Requisite war ein UPS-Spielzeugauto umgestaltet im Burkhalter-CI/CD. Die Kinder erkannten das Auto sofort und hatten damit grossen Spass.

Die Videos werden nun dazu verwendet, die Berufsgruppen von Burkhalter Technics in den Fokus zu rücken. Potenzielle Bewerber werden so auf eine emotionale Art und Weise auf die Arbeit bei Burkhalter aufmerksam gemacht, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Verantwortlich bei Burkhalter Technics: Christian Bertschinger, Sabrina Brunner; verantwortlich bei Witwinkel: Tim Stief, Gian-Andrea Lüthi (Idee & Konzept), Tim Stief (Director), Gian-Andrea Lüthi (Kamera), Florian Hillner (Sound), Timon Graber (Visual Effects), Christian Greder (Konzept und Redaktion Social Media). (pd/cbe)