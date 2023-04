Papiershow: Wenn die Materie zum Event wird

Bereits zum fünften mal findet die Independent Paper Show statt. Nach Lausanne im letzten Jahr, dieses Jahr wieder in Zürich. Das Showcase für neue Papiere, kreatives Drucken und innovative Produktionstechniken, wie es in der Mitteilung heisst. Unter der Leitung von Bubu, Sonderegger und Lorenz Boegli wollen die wichtigsten Produzenten und Hersteller alles zeigen, was mit Papier möglich ist.

Die Einladung und der Event wurden von Thomas De Monaco und Lukas Ackermann entworfen und zusammen mit der Stylistin Aline Joana Rüede umgesetzt. Mit abstrakten Bildern, welche das Auge provozieren und sich jeder Logik entzieht und einer Gestaltung, die sich reaktionär und analog gewohnter Grafik widersetzt. Das Konzept soll anregen, sich spielerisch und unvoreingenommen mit Papier und Karton auseinander zu setzen.

Die Papershow ist öffentlich und findet am 26. und 27. April in der Halle D der SBB Werkstadt in zürich statt. (pd/wid)