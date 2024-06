Publiziert am 06.06.2024

Heads Corporate Branding hat für die Wohn- und Pflegezentren von Tertianum den neuen Markenauftritt entwickelt. Der neue Markenclaim «Raum für Lebensfreude» leitet sich direkt aus dem Unternehmens-Purpose ab und bildet den Kern der Marke, heisst es in der Mitteilung.

In der Recherche zum Alterswohnen befasste sich Heads intensiv mit den Bedürfnissen und Wünschen älterer Menschen, schreibt die Agentur. Der Umzug in ein Wohn- oder Pflegeheim sei oft verbunden mit der Angst vor Entwurzelung und Fremdbestimmung. Gewünscht würden jedoch nebst Gesundheit und Sicherheit gerade Selbstentfaltung, Anerkennung und sozialer Austausch. Der neue Markenauftritt positioniert Tertianum als attraktive Premiumanbieterin und unterstreicht das Bestreben, ein breites Spektrum an qualitativ hochstehenden Wohnangeboten zu bieten – von exklusiven Residenzen bis hin zu erschwinglichen Alterswohnungen und Pflegeplätzen.





Im Zentrum des visuellen und kommunikativen Markenauftritts von Tertianum steht das etablierte Logo mit dem markanten «A», das symbolisch als schützendes Dach fungiert. Unter diesem Dach befindet sich das zentrale Element der Marke – der Mensch –, dargestellt durch einen einfachen Punkt, der Sicherheit und Geborgenheit innerhalb des sicheren Raums von Tertianum repräsentiert. Eine Neuerung im Design sind die «Tertianum Strahlen», die aus dem «A»-Monogramm abgeleitet eine Erweiterung des bestehenden Logos darstellen. Die Strahlen symbolisieren Zuversicht und Lebensfreude, die Tertianum ermöglicht. Der sanfte Farbverlauf der Strahlen vermittelt Energie und Dynamik des lebensbejahenden Umfeldes. Eine erweiterte Farbpalette mit frischen Farben sowie ein neuer, authentischer Bildstil wirken einladend, womit der positive Wiedererkennungswert der Marke deutlich erhöht wird.

Die Einführung des neuen Markenauftritts erfolgt schrittweise über alle Kommunikationskanäle, beginnend mit der Unternehmenswebsite, dem Arbeitgeberauftritt und dem Geschäftsbericht, gefolgt von Print- und Digitalmedien. (pd/wid)